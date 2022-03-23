МВД: нападение на мигрантов в Тюмени совершили провокаторы

Нападение на мигрантов в Тюмени было спланировано заранее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нападение на мигрантов у паспортно-визового центра в Тюмени было спланировано провокаторами заранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что у входа в паспортно-визовый центр распылили слезоточивый газ.

«ФГУП „ПВС“ МВД России считает, что организованной группой лиц, действовавшей в интересах конкурирующих юридических и физических лиц (посредников) реализованы противоправные действия, направленные на нарушение нормального функционирования федерального государственного унитарного предприятия с целью его дискредитации», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе ФГУП «Паспортно-визового сервиса» агентству рассказали, что в ходе проверки был установлен факт распыления слезоточивого газа неизвестным мужчиной, одетым в гражданскую одежду. Также около миграционного центра женщина из автомобиля вела видеосъемку. Предположительно они являлись сообщниками.

В ведомстве не сомневаются в том, что это происшествие заранее спланировано с целью нанесения ущерба репутации деятельности центра. Лица, причастные к инциденту уже установлены. ФГУП «ПВС» МВД России настаивает на вынесении приговора согласно 2 части статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее URA.RU писало о том, что у паспортно-визового центра Тюмени неизвестный мужчина брызнул из газового баллончика в толпу людей. Сразу после этого он скрылся с места происшествия.

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