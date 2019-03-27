Создатели «Тобола» объяснили провал фильма в прокате безденежьем россиян

Фильм «Тобол» собрал в прокате 137 млн рублей, при этом на производство было потрачено 520 млн рублей. Окупить кино в прокате команда не рассчитывала, а сходить на фильм у зрителей не хватило денег. Об этом сообщил генеральный директор компании Solivs, автор идеи съемок картины Олег Урушев, на пресс-конференции в Тюмени.
«Вместе с нами вышел в прокат мультфильм „Как приручить дракона-3“. Кошелек в семье у зрителей один, и лучшее — детям. Поэтому „Тобол“ в первую неделю собрал 72 млн рублей, а „драконы“ — 600 млн. У людей не было денег пойти второй раз в кино. Никто никогда не планировал окупить на сборах потраченные деньги. Это историческая картина, мы могли собрать максимум 150 млн рублей», — сказал Урушев.
Также он не признал, что фильм провалился в прокате. По его словам, Фонд кино выделил порядка 130 млн рублей, 100 млн заплатил «Первый канал». Остальные средства были найдены в Тюменской области. Сколько именно денег выделило правительство региона и коммерческие компании, Урушев уточнять не стал. Продюсер также рассказал, что фильм в кино посмотрели 700 тысяч зрителей, еще 200 тысяч увидели пиратскую ленту в интернете, которую, по предположению Урушева, «слили» в Тобольске.
Ранее на пресс-конференции в Екатеринбурге Урушев рассказывал, что создатели кинофильма планируют собрать в прокате 500 млн рублей при общем бюджете картины 490 млн рублей. На полеты в Тобольск было потрачено около 20 млн рублей. Еще порядка 100 млн ушло на гонорар актеров.