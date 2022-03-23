В ЯНАО будут искать магазины, завышающие цены

В ЯНАО пройдут рейды по магазинам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ЯНАО пройдут рейды по магазинам, целью которых является проверка цен на товары. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Принято решение провести рейды с участием депутатов различных уровней. Будем отслеживать цены, как в крупных торговых сетях, так и небольших частных магазинах. При выявлении необоснованного завышения стоимости товаров будут составлены обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру», — передает пресс-служба партии слова руководителя исполкома реготделения Анастасии Казанцевой.

Проверять будут 24 вида продуктов и непродовольственные товары — антисептики, салфетки, мыло, средства гигиены для взрослых и детей. «Если рост стоимости товаров будет связан с повышением цен у федеральных поставщиков, будем обращаться к коллегам из фракции „Единая Россия“ в Государственной Думе РФ», — поясняет Казанцева.

Ранее сообщалось, что в регионе поднялись цены на детское питание, сахар, масло. Также выросла стоимость туалетной бумаги.

Рост цен в России произошел из-за санкций Запада, введенных после начала спецоперации на Украине. По заявлениям иностранных политиков, такие меры должны ударить по экономике РФ и по ее гражданам. Президент России Владимир Путин высказывался, что такие действия имеют все признаки агрессии, политической и экономической войны.

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