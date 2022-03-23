23 марта 2022
22 марта 2022

В ЯНАО будут искать магазины, завышающие цены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины, продукты, ценники. Тюмень, покупатель, продукты, ценники, ценник, покупатель в маске, полки магазина
В ЯНАО пройдут рейды по магазинам Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ЯНАО пройдут рейды по магазинам, целью которых является проверка цен на товары. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Принято решение провести рейды с участием депутатов различных уровней. Будем отслеживать цены, как в крупных торговых сетях, так и небольших частных магазинах. При выявлении необоснованного завышения стоимости товаров будут составлены обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру», — передает пресс-служба партии слова руководителя исполкома реготделения Анастасии Казанцевой.

Проверять будут 24 вида продуктов и непродовольственные товары — антисептики, салфетки, мыло, средства гигиены для взрослых и детей. «Если рост стоимости товаров будет связан с повышением цен у федеральных поставщиков, будем обращаться к коллегам из фракции „Единая Россия“ в Государственной Думе РФ», — поясняет Казанцева.

Ранее сообщалось, что в регионе поднялись цены на детское питание, сахар, масло. Также выросла стоимость туалетной бумаги.

Рост цен в России произошел из-за санкций Запада, введенных после начала спецоперации на Украине. По заявлениям иностранных политиков, такие меры должны ударить по экономике РФ и по ее гражданам. Президент России Владимир Путин высказывался, что такие действия имеют все признаки агрессии, политической и экономической войны.

Если вы стали свидетелем завышенных цен, на полках магазинов в вашем городе отсутствуют какие-то товары — напишите в наш telegram-бот.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО пройдут рейды по магазинам, целью которых является проверка цен на товары. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия». «Принято решение провести рейды с участием депутатов различных уровней. Будем отслеживать цены, как в крупных торговых сетях, так и небольших частных магазинах. При выявлении необоснованного завышения стоимости товаров будут составлены обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру», — передает пресс-служба партии слова руководителя исполкома реготделения Анастасии Казанцевой. Проверять будут 24 вида продуктов и непродовольственные товары — антисептики, салфетки, мыло, средства гигиены для взрослых и детей. «Если рост стоимости товаров будет связан с повышением цен у федеральных поставщиков, будем обращаться к коллегам из фракции „Единая Россия“ в Государственной Думе РФ», — поясняет Казанцева. Ранее сообщалось, что в регионе поднялись цены на детское питание, сахар, масло. Также выросла стоимость туалетной бумаги. Рост цен в России произошел из-за санкций Запада, введенных после начала спецоперации на Украине. По заявлениям иностранных политиков, такие меры должны ударить по экономике РФ и по ее гражданам. Президент России Владимир Путин высказывался, что такие действия имеют все признаки агрессии, политической и экономической войны. Если вы стали свидетелем завышенных цен, на полках магазинов в вашем городе отсутствуют какие-то товары — напишите в наш telegram-бот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...