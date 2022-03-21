В ЯНАО магазины взвинтили цены на туалетную бумагу

Туалетная бумага может обойтись жителю ЯНАО по цене двух пачек сосисок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Туалетная бумага в магазинах «Пятерочка» в Салехарде резко подорожала. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Цены на этот товар взлетели очень резко. Я взяла с полки упаковку, не посмотрев на ценник, когда пришла на кассу самообслуживания пробивать, то сильно удивилась — две пачки сосисок и пачка макарон по стоимости оказались как туалетная бумага — 369 рублей, которую до этого можно было купить за 289 рублей», — передает журналист.

Отмечается, что раньше в магазине можно было легко найти этот вид товара в разном ценовом диапазоне. Сейчас же сотрудники магазина выставили у входа единственную оставшуюся дешевой туалетную бумагу.

Оперативно получить комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что магазины увеличили цены на детское питание. А «Магнит» и «Пятерочка» подняли стоимость на лапшу быстрого приготовления. Рост цен по всей России произошел из-за санкций Запада, которые направлены на рядовых жителей страны. А иностранные политики в своих заявлениях сообщают, что такие меры должны ударить не только по экономике, но и по социальной и гуманитарным сферам. По мнению президента РФ Владимира Путина такая политика имеет все признаки агрессии, а кроме того, политической и экономической войны.

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