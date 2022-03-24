Врачи раскрыли, о каких заболеваниях говорят синяки на теле

25 марта 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

При появлении синяков на теле необходимо проконсультироваться с врачом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Синяки на теле могут свидетельствовать о патологии сосудов и болезнях крови. Особенно частое появление синяков опасно для женщин. Об этом URA.RU рассказала врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов. «Появлению синяков нужно уделять обязательное внимание, потому что это может быть, как патология сосудов, так и патология со стороны системы крови. Прежде всего, нужно обратиться к терапевту и сделать анализ крови Синяки могут быть самого разного характера. Это может быть не синяк, а петехии (выход крови из внутрикожных капилляров в результате травмы сосуда или из-за изменения свойств крови — прим. URA.RU), или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — сказала Светлана Бычкова. Врач отметила, что в частности синяки могут говорить о тромбоцитопении, когда снижается уровень тромбоцитов в крови, мелкие сосуды становятся ломкими и кровотечения долго не останавливаются. «Надо проводить дифференциальную диагностику, потому что есть острые состояния, а есть хронические, Тромбоцитопения имеет очень много причин. Они могут быть связаны с вирусной инфекцией, хроническими заболеваниями, приемом лекарственных средств или непосредственным заболеванием крови», — объяснила кандидат наук. Гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов призвал женщин обращать серьезное внимание на синяки. «Если частые синяки проявляются у молодых девушек, лучше обследоваться, так как скрытые болезни могут потом дать осложнения во время беременности и родов. Это может быть тромбоцитопения, или гипокоагуляция, при которой кровь плохо сворачивается. Тромбоцитопения иммунная бывает часто в детстве, потом дает полную ремиссию, а во время беременности рецидивирует. Это также может быть болезнь Виллебранда, также связанная с нарушением свертываемости крови. Она может никак не проявляться, кроме каких-то синяков, а во время родов дать тяжелое кровотечение. У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться», — заключил Стуклов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Синяки на теле могут свидетельствовать о патологии сосудов и болезнях крови. Особенно частое появление синяков опасно для женщин. Об этом URA.RU рассказала врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов. «Появлению синяков нужно уделять обязательное внимание, потому что это может быть, как патология сосудов, так и патология со стороны системы крови. Прежде всего, нужно обратиться к терапевту и сделать анализ крови Синяки могут быть самого разного характера. Это может быть не синяк, а петехии (выход крови из внутрикожных капилляров в результате травмы сосуда или из-за изменения свойств крови — прим. URA.RU), или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — сказала Светлана Бычкова. Врач отметила, что в частности синяки могут говорить о тромбоцитопении, когда снижается уровень тромбоцитов в крови, мелкие сосуды становятся ломкими и кровотечения долго не останавливаются. «Надо проводить дифференциальную диагностику, потому что есть острые состояния, а есть хронические, Тромбоцитопения имеет очень много причин. Они могут быть связаны с вирусной инфекцией, хроническими заболеваниями, приемом лекарственных средств или непосредственным заболеванием крови», — объяснила кандидат наук. Гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов призвал женщин обращать серьезное внимание на синяки. «Если частые синяки проявляются у молодых девушек, лучше обследоваться, так как скрытые болезни могут потом дать осложнения во время беременности и родов. Это может быть тромбоцитопения, или гипокоагуляция, при которой кровь плохо сворачивается. Тромбоцитопения иммунная бывает часто в детстве, потом дает полную ремиссию, а во время беременности рецидивирует. Это также может быть болезнь Виллебранда, также связанная с нарушением свертываемости крови. Она может никак не проявляться, кроме каких-то синяков, а во время родов дать тяжелое кровотечение. У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться», — заключил Стуклов.