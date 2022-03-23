Задержанного свердловского экс-главаря ОПГ отправили домой

24 марта 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Суд принял решение отправить Михаила Клока под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предполагаемого экс-организатора екатеринбургской ОПГ убийц-вымогателей Михаила Клока отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга. «Суд принял решение назначить Михаилу Клоку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — сообщил представитель суда. Он отметил, что Клок пробудет под арестом до 19 мая. До этого времени суд должен или продлить меру пресечения, или вынести приговор. Представитель суда не смог пояснить, какое обвинение предъявлено Клоку. Заседание проходило в закрытом формате. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александру Шульге. Он воздержался от комментариев. Клока задержали при силовой поддержке спецназа ФСБ в Москве. Собеседники URA.RU считают, что уголовное дело Клока связано с событиями 2002 года. Речь может идти об организации убийства. Кроме того, упоминались связи авторитетного бизнесмена с Украиной, откуда он якобы хотел привезти взрывчатку. Михаил Клок известен как экс-организатор ОПГ, грабившей и убивавшей предпринимателей Свердловской области. В его команду входили литовский киллер Ромас Замольскис и совладелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предполагаемого экс-организатора екатеринбургской ОПГ убийц-вымогателей Михаила Клока отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга. «Суд принял решение назначить Михаилу Клоку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — сообщил представитель суда. Он отметил, что Клок пробудет под арестом до 19 мая. До этого времени суд должен или продлить меру пресечения, или вынести приговор. Представитель суда не смог пояснить, какое обвинение предъявлено Клоку. Заседание проходило в закрытом формате. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александру Шульге. Он воздержался от комментариев. Клока задержали при силовой поддержке спецназа ФСБ в Москве. Собеседники URA.RU считают, что уголовное дело Клока связано с событиями 2002 года. Речь может идти об организации убийства. Кроме того, упоминались связи авторитетного бизнесмена с Украиной, откуда он якобы хотел привезти взрывчатку. Михаил Клок известен как экс-организатор ОПГ, грабившей и убивавшей предпринимателей Свердловской области. В его команду входили литовский киллер Ромас Замольскис и совладелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров.