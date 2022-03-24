В Кремле подтвердили участие Абрамовича в переговорах с Украиной

24 марта 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Абрамович больше не участвует в переговорах с делегацией Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле подтвердили участие российского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На начальной стадии он действительно принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле подтвердили участие российского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На начальной стадии он действительно принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики