В Кремле подтвердили участие Абрамовича в переговорах с Украиной

В Кремле подтвердили участие российского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На начальной стадии он действительно принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.
Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики
В Кремле подтвердили участие российского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На начальной стадии он действительно принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики