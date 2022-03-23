Сотрудники курганской компании пожаловались на задержку зарплат

Работники клининговой компании жалуются на задержку выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Работники клининговой компании ООО «Сервисные технологии» жалуются на очередную задержку зарплат дворникам и уборщицам. Выплаты задерживают за январь и февраль, рассказал URA.RU один из сотрудников компании.

«Уже конец марта, а [директор Евгений] Бавкунов не выплачивает зарплату за январь и февраль. В феврале после публикации о задержках выплат и реакции прокуратуры деньги выдали за январь. Но история повторяется», — рассказал сотрудник клининговой компании.

Жалобы на предпринимателя дошли до депутата курганской городской думы Ивана Камшилова. Он отмечает, что работники — это в основном пенсионеры — не обращаются в СК и прокуратуру, так как боятся увольнений.

Бухгалтер ООО «Сервисные технологии» сообщила URA.RU, что зарплаты уже выплатили. «Была небольшая задержка выплат за февраль, ее выплатили с компенсацией за задержку. А у тех дворников, которые работают по договору гражданско-правового характера, срок выплат до 31 марта, еще не опоздали. А за январь давно все выплачено», — сказала бухгалтер.

В феврале URA.RU писало, что курганским дворникам не платят зарплату. После публикации проверку в компании провели прокуратура и СК, предпринимателя предупредили об ответственности.

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