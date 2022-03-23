Пермская трудинспекция обратила внимание на уход Nestle

Пока пермская фабрика Nestle продолжает работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Государственная инспекция труда в Пермском крае отреагировала на заявление компании Nestle о прекращении работы над брендами KitKat и Nesquik. Так как их производят на пермской фабрике, инспекция направила на предприятие предостережение о недопустимости нарушения прав работников.

«ООО „Нестле Россия“ филиал в г. Перми направлен запрос с целью уточнения ситуации о занятости работников. По результатам рассмотрения представленной информации Гострудинспекцией будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования», — сообщили РБК в инспекции.

О том, что Nestle приостанавливает в России производство в Перми шоколадок KitKat, компания заявила 23 марта. В корпорации подчеркнули, что продолжат поддерживать сотрудников и выплачивать им заработную плату. В пермском филиале 24 марта сообщили, что отгрузка продукции продолжается, а предприятие пока работает в прежнем режиме. Сроки приостановки линии неизвестны.

Сокращение работы в РФ Nestle обосновывает антироссийскими санкциями со стороны Запада. Так США и Европа отвечают на проведение спецоперации России в Украине. В своих заявлениях их лидеры, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии.

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