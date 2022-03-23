23 марта 2022

В Курганской области назначили дату новых выборов

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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Выборы депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов назначены на 26 июня Фото:

Выборы депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов Курганской области первого созыва назначены на 26 июня. Об этом глава облизбиркома Роман Скиндерев сообщил на заседании комиссии, передает корреспондент URA.RU.

«Недавно были образованы два новых муниципальных округа — Кетовский и Сафакулевский. В этих округах должны пройти выборы по формированию представительных органов власти. Планируется проведение этих выборов на 26 июня 2022 года», — рассказал Скиндерев.

На заседании облизбирком принял примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Он содержит более 100 мероприятий.

Кетовский и Сафакулевский муниципальные округа образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. Решение об этом приняла Курганская областная дума. 24 апреля пройдут выборы депутатов в 10 новых муниципальных округах Курганской области, которые были образованы в регионе ранее. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Выборы депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов Курганской области первого созыва назначены на 26 июня. Об этом глава облизбиркома Роман Скиндерев сообщил на заседании комиссии, передает корреспондент URA.RU. «Недавно были образованы два новых муниципальных округа — Кетовский и Сафакулевский. В этих округах должны пройти выборы по формированию представительных органов власти. Планируется проведение этих выборов на 26 июня 2022 года», — рассказал Скиндерев. На заседании облизбирком принял примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Он содержит более 100 мероприятий. Кетовский и Сафакулевский муниципальные округа образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. Решение об этом приняла Курганская областная дума. 24 апреля пройдут выборы депутатов в 10 новых муниципальных округах Курганской области, которые были образованы в регионе ранее. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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