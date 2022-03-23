В Курганской области назначили дату новых выборов

Выборы депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов назначены на 26 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов Курганской области первого созыва назначены на 26 июня. Об этом глава облизбиркома Роман Скиндерев сообщил на заседании комиссии, передает корреспондент URA.RU.

«Недавно были образованы два новых муниципальных округа — Кетовский и Сафакулевский. В этих округах должны пройти выборы по формированию представительных органов власти. Планируется проведение этих выборов на 26 июня 2022 года», — рассказал Скиндерев.

На заседании облизбирком принял примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Он содержит более 100 мероприятий.

Кетовский и Сафакулевский муниципальные округа образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. Решение об этом приняла Курганская областная дума. 24 апреля пройдут выборы депутатов в 10 новых муниципальных округах Курганской области, которые были образованы в регионе ранее. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков.