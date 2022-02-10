В трех новых округах Курганской области стартовали выборы

Выборы депутатов стартовали в Белозерском, Частоозерском и Щучанском муниципальных округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы дум первого созыва в Белозерском, Частоозерском и Щучанском муниципальных округах Курганской области назначены на 24 апреля. 12 февраля в этих муниципалитетах начинается процедура выдвижения кандидатов, сообщает областная избирательная комиссия.

«В Белозерском, Частоозерком и Щучанском муниципальных округах 11 февраля стартовали избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов во вновь образованных муниципальных образованиях. Голосование назначено на 24 апреля. Период выдвижения кандидатов пройдет с 12 февраля по 8 марта включительно», — говорится в сообщении на сайте избиркома.

Всего 24 апреля пройдут выборы депутатов в 10 новых муниципальных округах Курганской области. Помимо уже названных, это думы Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, Шадринского и Юргамышского муниципальных округов первого созыва. Выборы в них стартовали ранее.

Ранее URA.RU сообщало, что 24 апреля также пройдут дополнительные выборы в гордуму Кургана по избирательному округу №5. Место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запустил реформу по преобразованию районов в округа в 2019 году. С ней согласились не все чиновники на местах. Так, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял URA.RU, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления. В конце 2021 года в суд поступил иск к Шумкову с требованием признать незаконным объединение Юргамышского района в округ. Пока производство по этому делу приостановлено.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам