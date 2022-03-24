Минобороны раскрыло связь биолабораторий Украины с сыном Байдена 24 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 + Сын Джозефа Байдена спонсировал биолаборатории на Украине, заявили в Министерстве обороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын президента США Джозефа Байдена — Хантер — причастен к финансированию биолабораторий на территории Украины. Такие данные обнародовало Минобороны России. «Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Также Кириллов подчеркнул, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками. «Масштабы программы впечатляют. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — заключил он. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны России обнаружило в стране биологические лаборатории, которые работали с опасными патогенами: там, по словам военных, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пытался скрыть факт разработки биологического оружия. Как позже сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Сын президента США Джозефа Байдена — Хантер — причастен к финансированию биолабораторий на территории Украины. Такие данные обнародовало Минобороны России. «Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Также Кириллов подчеркнул, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками. «Масштабы программы впечатляют. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — заключил он. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны России обнаружило в стране биологические лаборатории, которые работали с опасными патогенами: там, по словам военных, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пытался скрыть факт разработки биологического оружия. Как позже сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям