Сын президента США Джозефа Байдена — Хантер — причастен к финансированию биолабораторий на территории Украины. Такие данные обнародовало Минобороны России.
«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Также Кириллов подчеркнул, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками. «Масштабы программы впечатляют. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — заключил он.
Сын президента США Джозефа Байдена — Хантер — причастен к финансированию биолабораторий на территории Украины. Такие данные обнародовало Минобороны России. «Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Также Кириллов подчеркнул, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками. «Масштабы программы впечатляют. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — заключил он. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны России обнаружило в стране биологические лаборатории, которые работали с опасными патогенами: там, по словам военных, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пытался скрыть факт разработки биологического оружия. Как позже сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий.