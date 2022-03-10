10 марта 2022

ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, лаборатория
ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Кроме того, в ВОЗ заявили, что готовы посодействовать в организации биобезопасности, в том числе в указанных лабораториях, для предотвращения «случайного или преднамеренного высвобождения патогенов».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Кроме того, в ВОЗ заявили, что готовы посодействовать в организации биобезопасности, в том числе в указанных лабораториях, для предотвращения «случайного или преднамеренного высвобождения патогенов». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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