ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях

11 марта 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Кроме того, в ВОЗ заявили, что готовы посодействовать в организации биобезопасности, в том числе в указанных лабораториях, для предотвращения «случайного или преднамеренного высвобождения патогенов». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Кроме того, в ВОЗ заявили, что готовы посодействовать в организации биобезопасности, в том числе в указанных лабораториях, для предотвращения «случайного или преднамеренного высвобождения патогенов». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день.