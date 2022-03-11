В США признали свое участие в работе биолабораторий Украины

США помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась», — заявил Прайс, видео опубликовано на youtube-канале CBS News. По его словам, Украина соблюдает конвенции о химическом и биологическом оружии.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней: чумы, дизентерии, сибирской язвы. Этот факт пытались скрыть, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. РФ попросила провести в пятницу заседание совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг факт разработки биооружия, сообщает RT.