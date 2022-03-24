Во Франции задержали бежавшего с Украины неонациста

Французский неонацист, несколько лет проживавший на Украине, был задержан властями вранции после возращения на родину. Об этом сообщает местное издание Monde.
«Вернувшегося из Украины французского неонацистского активиста арестовали и предъявили обвинение. В возрасте 37 лет он несколько лет развивал в Интернете тезисы, связывающие ярый антисемитизм с самыми надуманными теориями заговора», — пишет газета.
Сообщается, что француз покинул Украину вместе с женой и детьми после начала спецоперации РФ на Украине. Его арестовали жандармы Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями совместно с марсельской группой наблюдения, сообщает издание.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.
Французский неонацист, несколько лет проживавший на Украине, был задержан властями вранции после возращения на родину. Об этом сообщает местное издание Monde. «Вернувшегося из Украины французского неонацистского активиста арестовали и предъявили обвинение. В возрасте 37 лет он несколько лет развивал в Интернете тезисы, связывающие ярый антисемитизм с самыми надуманными теориями заговора», — пишет газета. Сообщается, что француз покинул Украину вместе с женой и детьми после начала спецоперации РФ на Украине. Его арестовали жандармы Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями совместно с марсельской группой наблюдения, сообщает издание. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.