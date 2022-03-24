Во Франции задержали бежавшего с Украины неонациста

25 марта 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Во Франции задержали неонациста, который бежал из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французский неонацист, несколько лет проживавший на Украине, был задержан властями вранции после возращения на родину. Об этом сообщает местное издание Monde. «Вернувшегося из Украины французского неонацистского активиста арестовали и предъявили обвинение. В возрасте 37 лет он несколько лет развивал в Интернете тезисы, связывающие ярый антисемитизм с самыми надуманными теориями заговора», — пишет газета. Сообщается, что француз покинул Украину вместе с женой и детьми после начала спецоперации РФ на Украине. Его арестовали жандармы Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями совместно с марсельской группой наблюдения, сообщает издание. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французский неонацист, несколько лет проживавший на Украине, был задержан властями вранции после возращения на родину. Об этом сообщает местное издание Monde. «Вернувшегося из Украины французского неонацистского активиста арестовали и предъявили обвинение. В возрасте 37 лет он несколько лет развивал в Интернете тезисы, связывающие ярый антисемитизм с самыми надуманными теориями заговора», — пишет газета. Сообщается, что француз покинул Украину вместе с женой и детьми после начала спецоперации РФ на Украине. Его арестовали жандармы Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями совместно с марсельской группой наблюдения, сообщает издание. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.