24 марта 2022

Япония вводит санкции против 25 граждан РФ и 81 организации

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония вводит новые санкции против РФ. Они касаются 25 граждан России, в том числе главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также 81 организации, сообщили в МИД Японии.

«Япония вводит санкции в отношении еще 25 граждан РФ и 81 организации, расширяет экспортные санкции. <…> Новые санкции Японии затрагивают главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов», — передает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

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Япония вводит новые санкции против РФ. Они касаются 25 граждан России, в том числе главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также 81 организации, сообщили в МИД Японии. «Япония вводит санкции в отношении еще 25 граждан РФ и 81 организации, расширяет экспортные санкции. <…> Новые санкции Японии затрагивают главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов», — передает ТАСС со ссылкой на МИД Японии. Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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