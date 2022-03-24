Япония вводит санкции против 25 граждан РФ и 81 организации

Япония вводит новые санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония вводит новые санкции против РФ. Они касаются 25 граждан России, в том числе главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также 81 организации, сообщили в МИД Японии.

«Япония вводит санкции в отношении еще 25 граждан РФ и 81 организации, расширяет экспортные санкции. <…> Новые санкции Японии затрагивают главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов», — передает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.