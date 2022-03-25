Эксперт ВШЭ: в России перепишут учебники для школ

25 марта 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Учителей истории обвиняют в антироссийских убеждениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России будут изменены учебники по истории, и скорректирована школьная и вузовские программы. Это происходит в связи с желанием изменить роль Европы в российской историографии. Об этом URA.RU сообщили два источника, в том числе эксперт Высшей школы экономики. Новость по теме Глава Минпросвещения высказался об изменении учебников в школах «По всей вероятности, пересматриваться будут все учебники, даже которые касаются высшего образования. Я так полагаю, что это произойдет после завершения выпускных экзаменов в 2022 году, после чего будут рекомендации по изменению курса. Но пока никаких указаний нет», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться неназванным. Информацию об изменениях курса истории URA.RU подтвердил еще один эксперт. Собеседник агентства также добавил, что за короткий промежуток времени переписать учебные пособия невозможно. Кроме того, только недавно вышла «Всемирная история», издание которой Российская академия наук готовила несколько лет. «Над ним работали лучшие ученые России, они изучали иностранные источники. У нас также есть историко-культурный стандарт. Есть взаимосвязь между вопросами, которые касаются и мирового развития, и российской истории», — подчеркнул эксперт. Получить оперативно комментарий в Минпросвещения РФ не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Проблема преподавания истории в российских школах обсуждалась как в профессиональном сообществе, так и в Госдуме. По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, все участники одного из последних заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению под руководством экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского единодушны в том, что историческое просвещение в школах и вузах нужно менять. Сам депутат предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории и увеличить количество часов преподавания этого предмета. На заседании также обсуждались «откровенные антироссийские убеждения» у педагогов. Кроме того, сейчас уже разрабатывается концепция преподавания школьного курса всеобщей истории, в которой акцент будет сделан не только на истории Европы, но и Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России будут изменены учебники по истории, и скорректирована школьная и вузовские программы. Это происходит в связи с желанием изменить роль Европы в российской историографии. Об этом URA.RU сообщили два источника, в том числе эксперт Высшей школы экономики. «По всей вероятности, пересматриваться будут все учебники, даже которые касаются высшего образования. Я так полагаю, что это произойдет после завершения выпускных экзаменов в 2022 году, после чего будут рекомендации по изменению курса. Но пока никаких указаний нет», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться неназванным. Информацию об изменениях курса истории URA.RU подтвердил еще один эксперт. Собеседник агентства также добавил, что за короткий промежуток времени переписать учебные пособия невозможно. Кроме того, только недавно вышла «Всемирная история», издание которой Российская академия наук готовила несколько лет. «Над ним работали лучшие ученые России, они изучали иностранные источники. У нас также есть историко-культурный стандарт. Есть взаимосвязь между вопросами, которые касаются и мирового развития, и российской истории», — подчеркнул эксперт. Получить оперативно комментарий в Минпросвещения РФ не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Проблема преподавания истории в российских школах обсуждалась как в профессиональном сообществе, так и в Госдуме. По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, все участники одного из последних заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению под руководством экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского единодушны в том, что историческое просвещение в школах и вузах нужно менять. Сам депутат предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории и увеличить количество часов преподавания этого предмета. На заседании также обсуждались «откровенные антироссийские убеждения» у педагогов. Кроме того, сейчас уже разрабатывается концепция преподавания школьного курса всеобщей истории, в которой акцент будет сделан не только на истории Европы, но и Азии.