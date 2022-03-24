Пермское оборонное предприятие попало под санкции США

Пермский завод «Редуктор-ПМ», специализирующийся на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий, попал в американский санкционный список. Информация опубликована на сайте министерства финансов США.
«Сегодняшние действия лишат компании западных технологических и финансовых ресурсов. Это окажет глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок», — указано в документе.
Под санкциями США находятся и другие крупные промышленные предприятия региона: АО: «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Предприятия разрабатывают и производят двигатели для военной и гражданской промышленности.
Введение санкций со стороны западных стран стало ответом на вынужденное проведение спецоперации РФ, направленной на денацификацию Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что их цель — нанести удар не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что эти шаги с их стороны имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
Пермский завод «Редуктор-ПМ», специализирующийся на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий, попал в американский санкционный список. Информация опубликована на сайте министерства финансов США. «Сегодняшние действия лишат компании западных технологических и финансовых ресурсов. Это окажет глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок», — указано в документе. Под санкциями США находятся и другие крупные промышленные предприятия региона: АО: «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Предприятия разрабатывают и производят двигатели для военной и гражданской промышленности. Введение санкций со стороны западных стран стало ответом на вынужденное проведение спецоперации РФ, направленной на денацификацию Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что их цель — нанести удар не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что эти шаги с их стороны имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.