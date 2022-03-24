Пермское оборонное предприятие попало под санкции США

Под новые санкции попал «Редуктор-ПМ» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский завод «Редуктор-ПМ», специализирующийся на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий, попал в американский санкционный список. Информация опубликована на сайте министерства финансов США.

«Сегодняшние действия лишат компании западных технологических и финансовых ресурсов. Это окажет глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок», — указано в документе.

Под санкциями США находятся и другие крупные промышленные предприятия региона: АО: «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Предприятия разрабатывают и производят двигатели для военной и гражданской промышленности.

Введение санкций со стороны западных стран стало ответом на вынужденное проведение спецоперации РФ, направленной на денацификацию Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что их цель — нанести удар не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что эти шаги с их стороны имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.