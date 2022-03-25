Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

25 марта 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Украина не захотела решать проблемные вопросы дипломатическим путем, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия завершит проведение специальной операции на Украине после того, как все задачи будут выполнены. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Специальная операция началась прежде всего потому, что цели, которые ставила перед собой Россия, не были достигнуты дипломатическим путем. Очевидно, что операция будет идти до достижения тех целей, которые были поставлены президентом. Эти цели касаются будущего Украины как нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику и является нормальным соседом», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что России не оставили возможности поступить по-другому. На Украине, под кураторством США и НАТО, наращивался ядерный потенциал и разрабатывались военно-биологические программы, что вынудило Россию защищать свои границы, пояснил Путин. Президент сообщил, что Украине заранее было предложено вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия завершит проведение специальной операции на Украине после того, как все задачи будут выполнены. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Специальная операция началась прежде всего потому, что цели, которые ставила перед собой Россия, не были достигнуты дипломатическим путем. Очевидно, что операция будет идти до достижения тех целей, которые были поставлены президентом. Эти цели касаются будущего Украины как нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику и является нормальным соседом», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что России не оставили возможности поступить по-другому. На Украине, под кураторством США и НАТО, наращивался ядерный потенциал и разрабатывались военно-биологические программы, что вынудило Россию защищать свои границы, пояснил Путин. Президент сообщил, что Украине заранее было предложено вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру».