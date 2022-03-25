Свердловская семья переехала в Курганскую область из-за льгот

25 марта 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Семья переехала в Катайский район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья из Свердловской области переехала в Катайский район с помощью льготной программы «Русская мечта: Курганская область зовет!». Данное сообщение было размещено 25 марта на сайте областного правительства. «К примеру, семья Коваленко из Свердловской области воспользовалась мерами поддержки проекта „Русская мечта: Курганская область зовет!“. Молодые люди взяли в аренду два участка по 1 га в Катайском районе и строят там дом», — цитируют начальника главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова на сайте правительства. Он добавил, что после строительства дома семья получит землю в собственность, где будет развивать личное подсобное хозяйство. В правительстве отметили, что в регионе можно бесплатно получить до 1 гектара под личное подсобное хозяйство. Также в области можно бесплатно получить до 100 гектаров для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. В 2021 году стало известно, что в Шадринске планируют построить коттеджный микрорайон в рамках проекта «Русская мечта: Курганская область зовет!». Для этого был выделен земельный участок площадью более 17 гектаров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Семья из Свердловской области переехала в Катайский район с помощью льготной программы «Русская мечта: Курганская область зовет!». Данное сообщение было размещено 25 марта на сайте областного правительства. «К примеру, семья Коваленко из Свердловской области воспользовалась мерами поддержки проекта „Русская мечта: Курганская область зовет!“. Молодые люди взяли в аренду два участка по 1 га в Катайском районе и строят там дом», — цитируют начальника главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова на сайте правительства. Он добавил, что после строительства дома семья получит землю в собственность, где будет развивать личное подсобное хозяйство. В правительстве отметили, что в регионе можно бесплатно получить до 1 гектара под личное подсобное хозяйство. Также в области можно бесплатно получить до 100 гектаров для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. В 2021 году стало известно, что в Шадринске планируют построить коттеджный микрорайон в рамках проекта «Русская мечта: Курганская область зовет!». Для этого был выделен земельный участок площадью более 17 гектаров.