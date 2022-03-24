«Уральские авиалинии» оказались худшим перевозчиком области

82 постановления из 101, вынесенных в 2021 году, принадлежат «Уральским авиалиниям» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала худшим свердловским перевозчиком в 2021 году. Информация об этом представлена на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«АО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынесено 82 постановления о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов 3 723 000 рублей», — говорится в официальном заявлении ведомства. По данным Роспотребнадзора всего в 2021 году было вынесено 101 постановление подобного рода.

Также в список нарушителей попала авиакомпания «Победа» — ей вынесено 3 постановления, а общая сумма наложенных штрафов составляет 43 000 рублей. Роспотребнадзор отметил и транспортную компанию «Кашалот», которой было вынесено 6 постановлений и назначено штрафов на сумму 71 000 рублей.

В декабре 2021 года «Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной компанией в России. Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов сообщил, что частые задержки и опоздания рейсов авиакомпании связаны с сокращением персонала в российских аэропортах.