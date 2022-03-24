24 марта 2022

«Уральские авиалинии» оказались худшим перевозчиком области

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, airbus А321
82 постановления из 101, вынесенных в 2021 году, принадлежат «Уральским авиалиниям» Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала худшим свердловским перевозчиком в 2021 году. Информация об этом представлена на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«АО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынесено 82 постановления о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов 3 723 000 рублей», — говорится в официальном заявлении ведомства. По данным Роспотребнадзора всего в 2021 году было вынесено 101 постановление подобного рода.

Также в список нарушителей попала авиакомпания «Победа» — ей вынесено 3 постановления, а общая сумма наложенных штрафов составляет 43 000 рублей. Роспотребнадзор отметил и транспортную компанию «Кашалот», которой было вынесено 6 постановлений и назначено штрафов на сумму 71 000 рублей.

В декабре 2021 года «Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной компанией в России. Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов сообщил, что частые задержки и опоздания рейсов авиакомпании связаны с сокращением персонала в российских аэропортах.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала худшим свердловским перевозчиком в 2021 году. Информация об этом представлена на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «АО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынесено 82 постановления о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов 3 723 000 рублей», — говорится в официальном заявлении ведомства. По данным Роспотребнадзора всего в 2021 году было вынесено 101 постановление подобного рода. Также в список нарушителей попала авиакомпания «Победа» — ей вынесено 3 постановления, а общая сумма наложенных штрафов составляет 43 000 рублей. Роспотребнадзор отметил и транспортную компанию «Кашалот», которой было вынесено 6 постановлений и назначено штрафов на сумму 71 000 рублей. В декабре 2021 года «Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной компанией в России. Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов сообщил, что частые задержки и опоздания рейсов авиакомпании связаны с сокращением персонала в российских аэропортах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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