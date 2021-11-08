Директор «Уральских авиалиний» объяснил частые задержки рейсов

Сергей Скуратов посетовал на сокращение персонала в аэропортах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Частые задержки и опоздания рейсов «Уральских авиалиний» связаны с сокращением персонала в российских аэропортах. Такую причину озвучил гендиректор перевозчика Сергей Скуратов. Это, по его словам, стоило компании огромных финансовых потерь.

«В пандемийной ситуации они [аэропорты] были вынуждены сократить персонал и уволили много специалистов. Когда по России перевозки достигли пика, численность различных служб аэропортов оказалась недостаточной. Известны случаи, когда работников стали спешно искать и нанимать по объявлениям в газетах, а это, к сожалению, не тот уровень специалистов», — заявил Скуратов в интервью РБК.

По словам главы «Уральских авиалиний», больше всего аэропортам не хватало уборщиков самолетов и грузчиков. Он подчеркнул, что сбои происходили и в екатеринбургском Кольцово, где находится база компании, и в других аэропортах. «Из-за задержек мы потеряли 100 миллионов рублей», — заключил Скуратов.

«Уральские авиалинии» ранее были названы худшей в мире авиакомпанией по пунктуальности. За май—июль 2021 года с задержкой рейса на 30 минут и более столкнулись 1,7 млн клиентов перевозчика. Из-за сбоев в работе компании страдают не только пассажиры, но и аэропорт Кольцово. В самих «Уральских авиалиниях» объясняли, что часто опаздывают из-за сложных маршрутов со специфическими погодными условиями.