30 ноября 2021

«Уральские авиалинии» стали самой непунктуальной авиакомпанией РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В октябре был задержан каждый второй рейс «Уральских авиалиний» Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая входит в топ-5 российских перевозчиков, попали в список худших по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира. Об этом говорится в данных британского агентства авиастатистики OAG.

Согласно информации OAG, в октябре «Уральские авиалинии» задержали более чем на 15 минут каждый второй самолет и выполнили вовремя 52,5% рейсов, передает «Коммерсант». Летом статистика компании была хуже: лишь 32% рейсов не были задержаны в июне, 32,5% — в июле и 25% в августе.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причину частых задержек. В Росавиации предложили ужесточить наказание для российских авиакомпаний за задержки рейсов. Заслуженный юрист России рассказал о правах пассажиров в случае задержки или отмены авиарейса, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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