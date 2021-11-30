«Уральские авиалинии» стали самой непунктуальной авиакомпанией РФ

Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая входит в топ-5 российских перевозчиков, попали в список худших по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира. Об этом говорится в данных британского агентства авиастатистики OAG.
Согласно информации OAG, в октябре «Уральские авиалинии» задержали более чем на 15 минут каждый второй самолет и выполнили вовремя 52,5% рейсов, передает
Ранее сообщалось, что гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причину частых задержек. В Росавиации предложили ужесточить наказание для российских авиакомпаний за задержки рейсов. Заслуженный юрист России рассказал о правах пассажиров в случае задержки или отмены авиарейса, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в