24 марта 2022
23 марта 2022

Председатель тюменского Арбитража подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда западно-сибирского округа. Тюмень, арбитражный суд тюменской области
Олег Финько хочет покинуть Арбитражный суд Тюменской области после шести лет работы Фото:

Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько подал заявление о прекращении своих полномочий — как в качестве судьи, так и в качестве председателя. Информация об этом представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Предварительная повестка заседания ВККС РФ. Подлежит рассмотрению заявление Финько Олега Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Арбитражного суда Тюменской области», — сообщается на сайте федеральной коллегии.

Согласно данным, заявление рассмотрят 31 марта. В отставку Финько желает уйти с 8 апреля.

Олег Финько стал председателем Арбитражного суда Тюменской области 11 апреля 2016 года, на должность своим указом его назначил президент России Владимир Путин. 8 апреля 2022 года срок полномочий (шесть лет) истечет полностью.

Ранее URA.RU писало, что Олег Финько предпринял попытку остаться в должности председателя. Он подал заявку на этот пост, но в ВККС РФ его кандидатуру не поддержали.

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Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько подал заявление о прекращении своих полномочий — как в качестве судьи, так и в качестве председателя. Информация об этом представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Предварительная повестка заседания ВККС РФ. Подлежит рассмотрению заявление Финько Олега Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Арбитражного суда Тюменской области», — сообщается на сайте федеральной коллегии. Согласно данным, заявление рассмотрят 31 марта. В отставку Финько желает уйти с 8 апреля. Олег Финько стал председателем Арбитражного суда Тюменской области 11 апреля 2016 года, на должность своим указом его назначил президент России Владимир Путин. 8 апреля 2022 года срок полномочий (шесть лет) истечет полностью. Ранее URA.RU писало, что Олег Финько предпринял попытку остаться в должности председателя. Он подал заявку на этот пост, но в ВККС РФ его кандидатуру не поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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