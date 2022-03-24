Председатель тюменского Арбитража подал в отставку

25 марта 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Олег Финько хочет покинуть Арбитражный суд Тюменской области после шести лет работы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько подал заявление о прекращении своих полномочий — как в качестве судьи, так и в качестве председателя. Информация об этом представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Предварительная повестка заседания ВККС РФ. Подлежит рассмотрению заявление Финько Олега Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Арбитражного суда Тюменской области», — сообщается на сайте федеральной коллегии. Согласно данным, заявление рассмотрят 31 марта. В отставку Финько желает уйти с 8 апреля. Олег Финько стал председателем Арбитражного суда Тюменской области 11 апреля 2016 года, на должность своим указом его назначил президент России Владимир Путин. 8 апреля 2022 года срок полномочий (шесть лет) истечет полностью. Ранее URA.RU писало, что Олег Финько предпринял попытку остаться в должности председателя. Он подал заявку на этот пост, но в ВККС РФ его кандидатуру не поддержали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько подал заявление о прекращении своих полномочий — как в качестве судьи, так и в качестве председателя. Информация об этом представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Предварительная повестка заседания ВККС РФ. Подлежит рассмотрению заявление Финько Олега Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Арбитражного суда Тюменской области», — сообщается на сайте федеральной коллегии. Согласно данным, заявление рассмотрят 31 марта. В отставку Финько желает уйти с 8 апреля. Олег Финько стал председателем Арбитражного суда Тюменской области 11 апреля 2016 года, на должность своим указом его назначил президент России Владимир Путин. 8 апреля 2022 года срок полномочий (шесть лет) истечет полностью. Ранее URA.RU писало, что Олег Финько предпринял попытку остаться в должности председателя. Он подал заявку на этот пост, но в ВККС РФ его кандидатуру не поддержали.