Льготы на покупку жилья в регионе временно не выдают с 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области с 1 марта не могут получить льготы на покупку и строительство жилья. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что власти решили восстановить эту льготную программу.

«С 1 марта, по понятным причинам, брали паузу на перерасчет и уточнение наших возможностей. Сегодня приняли решение — программу будем продолжать. Деньги найдем. Заявки продолжит принимать КИЖК», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на сайте Курганской ипотечно-жилищной корпорации было размещено объявление, что с 1 марта прием новых заявлений на предоставление субсидий через АО«КИЖК» был временно приостановлен. В организации URA.RU сообщили, что по поводу приостановки программы следует обращаться в областное правительство. Запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики был направлен URA.RU 18 марта. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее Шумков сообщал, что в регионе повысятся льготы на покупку и строительство жилья. Субсидия на приобретение квартиры в малоэтажном доме выросла с 300 до 500 тыс. рублей, а льгота на приобретение или строительство дома раньше достигала 500 тыс. рублей. В 2021 году жители региона жаловались, что в области сложно найти застройщиков, которые подходят для льготных программ.

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