24 марта 2022

Бизнесмен готов купить закрывшиеся в Екатеринбурге рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Паштет. Екатеринбург, официант, паштет ресторан
Флеганов признался, что пока не нашел на гастро-рынке что-то стоящее Фото:

Владелец Resta Management Олег Флеганов намерен скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе ресторатора.

«Мы готовы выкупить небольшие рестораны, кафе, точки фастфуда в Екатеринбурге, но есть ряд экономических критериев, по которым мы будем определять риски и принимать решение», — пояснил бизнесмен. Определяющим критерием будет служить месторасположение заведения. Так, в первую очередь, будут рассмотрены варианты в центре города и в развивающихся спальных районах. Таким образом, организация расширит границы собственного бизнеса, а сделка послужит возможностью сохранить капитал продавцам бизнеса и покупателям.

Также Флеганов рассказал, что на данный момент ничего стоящего на рынке не нашел. Сейчас бизнесмен готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера» и планирует провести реконструкцию в пабе James.

Ранее екатеринбургские рестораторы выставили на продажу ресторан, бургерную и кафе. Один из продавцов признался, что заведение решили продать итальянские учредители, которые не готовы рисковать бизнесом в нынешней политической обстановке. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российской армии является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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Владелец Resta Management Олег Флеганов намерен скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе ресторатора. «Мы готовы выкупить небольшие рестораны, кафе, точки фастфуда в Екатеринбурге, но есть ряд экономических критериев, по которым мы будем определять риски и принимать решение», — пояснил бизнесмен. Определяющим критерием будет служить месторасположение заведения. Так, в первую очередь, будут рассмотрены варианты в центре города и в развивающихся спальных районах. Таким образом, организация расширит границы собственного бизнеса, а сделка послужит возможностью сохранить капитал продавцам бизнеса и покупателям. Также Флеганов рассказал, что на данный момент ничего стоящего на рынке не нашел. Сейчас бизнесмен готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера» и планирует провести реконструкцию в пабе James. Ранее екатеринбургские рестораторы выставили на продажу ресторан, бургерную и кафе. Один из продавцов признался, что заведение решили продать итальянские учредители, которые не готовы рисковать бизнесом в нынешней политической обстановке. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российской армии является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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© Служба новостей «URA.RU»
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