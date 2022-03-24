Бизнесмен готов купить закрывшиеся в Екатеринбурге рестораны

25 марта 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Флеганов признался, что пока не нашел на гастро-рынке что-то стоящее Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец Resta Management Олег Флеганов намерен скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе ресторатора. «Мы готовы выкупить небольшие рестораны, кафе, точки фастфуда в Екатеринбурге, но есть ряд экономических критериев, по которым мы будем определять риски и принимать решение», — пояснил бизнесмен. Определяющим критерием будет служить месторасположение заведения. Так, в первую очередь, будут рассмотрены варианты в центре города и в развивающихся спальных районах. Таким образом, организация расширит границы собственного бизнеса, а сделка послужит возможностью сохранить капитал продавцам бизнеса и покупателям. Также Флеганов рассказал, что на данный момент ничего стоящего на рынке не нашел. Сейчас бизнесмен готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера» и планирует провести реконструкцию в пабе James. Ранее екатеринбургские рестораторы выставили на продажу ресторан, бургерную и кафе. Один из продавцов признался, что заведение решили продать итальянские учредители, которые не готовы рисковать бизнесом в нынешней политической обстановке. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российской армии является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Владелец Resta Management Олег Флеганов намерен скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе ресторатора. «Мы готовы выкупить небольшие рестораны, кафе, точки фастфуда в Екатеринбурге, но есть ряд экономических критериев, по которым мы будем определять риски и принимать решение», — пояснил бизнесмен. Определяющим критерием будет служить месторасположение заведения. Так, в первую очередь, будут рассмотрены варианты в центре города и в развивающихся спальных районах. Таким образом, организация расширит границы собственного бизнеса, а сделка послужит возможностью сохранить капитал продавцам бизнеса и покупателям. Также Флеганов рассказал, что на данный момент ничего стоящего на рынке не нашел. Сейчас бизнесмен готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера» и планирует провести реконструкцию в пабе James. Ранее екатеринбургские рестораторы выставили на продажу ресторан, бургерную и кафе. Один из продавцов признался, что заведение решили продать итальянские учредители, которые не готовы рисковать бизнесом в нынешней политической обстановке. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российской армии является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».