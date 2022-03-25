Минздрав опроверг смерть Жириновского

В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика.
«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава.
Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии.
В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика. «Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии.