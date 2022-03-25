Минздрав опроверг смерть Жириновского 25 марта 2022 в 14:16 Размер текста - 17 + Врачи оказывают Владимиру Жириновскому всю необходимую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика. «Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика. «Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям