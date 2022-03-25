Минздрав опроверг смерть Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Врачи оказывают Владимиру Жириновскому всю необходимую помощь Фото:
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В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава.

Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии.

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В Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о смерти лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее СМИ начали массово сообщать о смерти политика. «Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать всю возможную помощь», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Ранее СМИ начали сообщать о смерти Жириновского после глубокой комы. Информацию о смерти подтвердил сенатор партии Александр Пронюшкин. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же ее опроверг. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли и в партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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