Игорь Рыбаков считает, что кризис продлится до 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков спрогнозировал год окончания кризиса, вызванного геополитической войной между Россией и Западом. Кризис продлится до 2026 года, заявил Рыбаков в видео на своем YouTube канале.

«Стороны в геополитическом конфликте хотят создать друг для друга неприемлемую деэскалацию. Мой прогноз: кризис продлится до 2026 года, приготовьтесь! Кто думает, что через месяц или через три месяца все закончится, нет! Не закончится! Точно до 2026 года придется выживать!», — сообщил Рыбаков в своем видео.

Миллиардер добавил, что спустя время происходящее сегодня назовут не «лихие 20-е», а «ревущие 20-е». По мнению Рыбакова люди будут приходить воевать за продовольствие. А тем, кто покинул Россию и считает, что обезопасил себя миллиардер напомнил, что в политическую войну затянут весь мир.

Ранее Рыбаков предрек скорое возвращение путешествий на поезде. По мнению бизнесмена, в данный момент необходимо развивать импортозамещение.

В условиях санкций, введенных США и ЕС против России, отечественные компании вынуждены искать производителей, которые могут заменить зарубежные комплектующие. Такие ограничения призваны сломать российскую экономику и навредить миллионам россиян. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными. Президент даже сравнил их с войной.

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