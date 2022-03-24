В Евросоюзе обвинили Россию в попытке обхода санкций

25 марта 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Евросоюз не даст возможности России обходить санкции и требовать расплачиваться за газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен. «Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — передает высказывание фон дер Ляйен агентство Reuters. Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Со странами партнерами же председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил расплачиваться в национальных валютах этих стран либо за биткоины.