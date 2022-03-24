24 марта 2022

В Евросоюзе обвинили Россию в попытке обхода санкций

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, саммит россия-ес, заседание
В Еврокомиссии заявили, что не допустят обход санкций Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не даст возможности России обходить санкции и требовать расплачиваться за газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен.

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — передает высказывание фон дер Ляйен агентство Reuters.

Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Со странами партнерами же председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил расплачиваться в национальных валютах этих стран либо за биткоины.

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Евросоюз не даст возможности России обходить санкции и требовать расплачиваться за газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен. «Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — передает высказывание фон дер Ляйен агентство Reuters. Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Со странами партнерами же председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил расплачиваться в национальных валютах этих стран либо за биткоины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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