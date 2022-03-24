Работники аэропорта Кольцово пожаловались на засилье бездомных

На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличилось количество бездомных граждан, которые ведут себя агрессивно. Об этом URA.RU рассказали работники аэропорта на условиях анонимности.
«Очень много бомжей в аэропорту, приезжают сюда с железнодорожного вокзала. Моются в туалете, стирают футболки и прочее. Бывали случаи, когда за сделанное замечание бросались драться», — пожаловались сотрудники Кольцово. Они добавили, что кроме бездомных в аэропорту длительное время обитают некоторые пассажиры. Про одну из них, Светлану Кръстеву, живущую в воздушной гавани восемь месяцев, писало URA.RU.
За комментарием агентство обратилось в пресс-службу Кольцово, однако там перенаправили вопрос в правоохранительные органы. «Сотрудники полиции круглосуточно осуществляют охрану, обеспечивают порядок и общественную безопасность, выявляют преступников в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — заявили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Вопрос — как долго могут на территории аэропорта жить пассажиры или другие граждане — в полиции рекомендовали задать другим специалистам.
«Я не вижу каких-то ограничений по нахождению на территории общедоступной и публичной зоны аэропорта, который работает круглосуточно. Бомж также является гражданином России, и если он покажет документы, скажет, например, что ждет внука, не будет хулиганить, причинять вреда имуществу — проблемы нет. К тому же те, кто долго живет на территории аэропорта, там питаются, тратят деньги, то есть вообще приносят доход», — поделился мнением экс-замдиректора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» группы компаний «Ренова» Антон Алексеев.
На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличилось количество бездомных граждан, которые ведут себя агрессивно. Об этом URA.RU рассказали работники аэропорта на условиях анонимности. «Очень много бомжей в аэропорту, приезжают сюда с железнодорожного вокзала. Моются в туалете, стирают футболки и прочее. Бывали случаи, когда за сделанное замечание бросались драться», — пожаловались сотрудники Кольцово. Они добавили, что кроме бездомных в аэропорту длительное время обитают некоторые пассажиры. Про одну из них, Светлану Кръстеву, живущую в воздушной гавани восемь месяцев, писало URA.RU. За комментарием агентство обратилось в пресс-службу Кольцово, однако там перенаправили вопрос в правоохранительные органы. «Сотрудники полиции круглосуточно осуществляют охрану, обеспечивают порядок и общественную безопасность, выявляют преступников в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — заявили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Вопрос — как долго могут на территории аэропорта жить пассажиры или другие граждане — в полиции рекомендовали задать другим специалистам. «Я не вижу каких-то ограничений по нахождению на территории общедоступной и публичной зоны аэропорта, который работает круглосуточно. Бомж также является гражданином России, и если он покажет документы, скажет, например, что ждет внука, не будет хулиганить, причинять вреда имуществу — проблемы нет. К тому же те, кто долго живет на территории аэропорта, там питаются, тратят деньги, то есть вообще приносят доход», — поделился мнением экс-замдиректора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» группы компаний «Ренова» Антон Алексеев.