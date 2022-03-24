Работники аэропорта Кольцово пожаловались на засилье бездомных

Вход в аэропорт доступен каждому человеку Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличилось количество бездомных граждан, которые ведут себя агрессивно. Об этом URA.RU рассказали работники аэропорта на условиях анонимности.

«Очень много бомжей в аэропорту, приезжают сюда с железнодорожного вокзала. Моются в туалете, стирают футболки и прочее. Бывали случаи, когда за сделанное замечание бросались драться», — пожаловались сотрудники Кольцово. Они добавили, что кроме бездомных в аэропорту длительное время обитают некоторые пассажиры. Про одну из них, Светлану Кръстеву, живущую в воздушной гавани восемь месяцев, писало URA.RU.

За комментарием агентство обратилось в пресс-службу Кольцово, однако там перенаправили вопрос в правоохранительные органы. «Сотрудники полиции круглосуточно осуществляют охрану, обеспечивают порядок и общественную безопасность, выявляют преступников в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — заявили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Вопрос — как долго могут на территории аэропорта жить пассажиры или другие граждане — в полиции рекомендовали задать другим специалистам.

«Я не вижу каких-то ограничений по нахождению на территории общедоступной и публичной зоны аэропорта, который работает круглосуточно. Бомж также является гражданином России, и если он покажет документы, скажет, например, что ждет внука, не будет хулиганить, причинять вреда имуществу — проблемы нет. К тому же те, кто долго живет на территории аэропорта, там питаются, тратят деньги, то есть вообще приносят доход», — поделился мнением экс-замдиректора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» группы компаний «Ренова» Антон Алексеев.

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