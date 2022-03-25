Великобритания готова поразить русских в правах. Новое видео пранка над министром

25 марта 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Британия поддержала Украину на фоне сецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания будет пытаться усложнить работу России в Интерполе с помощью других англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских. Об этом сказала глава МИД Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Также Пател предложила лишить россиян их благосостояния в Британии. «Интерпол должен был обеспечить полное отстранение [России], потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Мы намерены придерживаться этой линии», — заявила Пател в разговоре с пранкерами, видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова. Британия планирует обсудить это с коллегами из англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских, отметила министр. «Готова пообещать вам и вашей стране, и также сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко», — высказалась Пател. Англия также намерена преследовать всех россиян, поддерживающих спецоперацию России на Украине. Помимо прочего, министр заявила, что их страна планирует лишить россиян их благосостояния. Так, планируется отобрать всю собственность россиян, находящуюся в их стране. Имущество российских олигархов готовы передать украинцам, заявила глава МИД Британии. «Мы хотим вершить справедливость для Украины, используя вот это, полученное незаконным путем богатство. Российские олигархи жили в Лондоне и ни в чем себе не отказывали, мы хотим это изменить», — высказалась Пател. Она закончила разговор словами «Слава Украине. Англичанка гадит». Пранкер сказал ей, что это означает «Англия помогает». Также по ее словам, граждане Великобритании не боятся, националистов Украины и готовы им помогать, передает «Утро.ру». Ранее российкие пранкеры позвонили главе британского Минобороны Бену Уоллесу. Он сообщил, что Великобритания всегда хотела вступления Украины в НАТО. Также министр заявил о готовности поддержать любое решение Украины, даже если речь будет идти о разработке ядерного оружия. В Британии посчитали такой пранк угрозой национальной безопасности, руководство страны обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стали денацификация и демилитаризация. Причинами стали издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. Также президент Украины Владимир Зеленский угрожал разработкой ядерного оружия, передают «Дни.ру».США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации, Британия ввела санкции против российских олигархов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания будет пытаться усложнить работу России в Интерполе с помощью других англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских. Об этом сказала глава МИД Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Также Пател предложила лишить россиян их благосостояния в Британии. «Интерпол должен был обеспечить полное отстранение [России], потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Мы намерены придерживаться этой линии», — заявила Пател в разговоре с пранкерами, видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова. Британия планирует обсудить это с коллегами из англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских, отметила министр. «Готова пообещать вам и вашей стране, и также сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко», — высказалась Пател. Англия также намерена преследовать всех россиян, поддерживающих спецоперацию России на Украине. Помимо прочего, министр заявила, что их страна планирует лишить россиян их благосостояния. Так, планируется отобрать всю собственность россиян, находящуюся в их стране. Имущество российских олигархов готовы передать украинцам, заявила глава МИД Британии. «Мы хотим вершить справедливость для Украины, используя вот это, полученное незаконным путем богатство. Российские олигархи жили в Лондоне и ни в чем себе не отказывали, мы хотим это изменить», — высказалась Пател. Она закончила разговор словами «Слава Украине. Англичанка гадит». Пранкер сказал ей, что это означает «Англия помогает». Также по ее словам, граждане Великобритании не боятся, националистов Украины и готовы им помогать, передает «Утро.ру». Ранее российкие пранкеры позвонили главе британского Минобороны Бену Уоллесу. Он сообщил, что Великобритания всегда хотела вступления Украины в НАТО. Также министр заявил о готовности поддержать любое решение Украины, даже если речь будет идти о разработке ядерного оружия. В Британии посчитали такой пранк угрозой национальной безопасности, руководство страны обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стали денацификация и демилитаризация. Причинами стали издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. Также президент Украины Владимир Зеленский угрожал разработкой ядерного оружия, передают «Дни.ру».США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации, Британия ввела санкции против российских олигархов.