Известный стрит-арт Жунева в Перми переедет в музей

Стрит-арт будет «жить» в музее современного искусства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В центре Перми демонтировали электрощиток, на который был нанесен известный стрит-арт уличного художника Александра Жунева — мультперсонаж Губка Боб. Его переместят в музей. Об этом сообщили в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«На перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда в рамках модернизации светофорных объектов проходит демонтаж шкафа дорожного контроллера с изображением Губки Боба. Но беспокоиться не нужно, Губка Боб продолжить „жить“, но не на улице, а в Музее современного искусства „PERMM“», — сообщили в паблике.

Персонажа мультфильма создал пермский стрит-арт художник Александр Жунев. Он известен также работами «Распятый Гагарин», портретом лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, выложенного кленовыми листьями и другими. В 2018 году художник умер при странных обстоятельствах. Когда Губку Боба закрасили дорожные службы, другой уличный художник — Алексей Илькаев (Sad face) восстановил его в память о Жуневе.

Губка Боб — яркое пятно в серой весенней Перми Паблик «Пермь Первая»/ vk.com