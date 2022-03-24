24 марта 2022

Известный стрит-арт Жунева в Перми переедет в музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Александр Жунев. Пермь, жунев александр
Стрит-арт будет «жить» в музее современного искусства Фото:

В центре Перми демонтировали электрощиток, на который был нанесен известный стрит-арт уличного художника Александра Жунева — мультперсонаж Губка Боб. Его переместят в музей. Об этом сообщили в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«На перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда в рамках модернизации светофорных объектов проходит демонтаж шкафа дорожного контроллера с изображением Губки Боба. Но беспокоиться не нужно, Губка Боб продолжить „жить“, но не на улице, а в Музее современного искусства „PERMM“», — сообщили в паблике.

Персонажа мультфильма создал пермский стрит-арт художник Александр Жунев. Он известен также работами «Распятый Гагарин», портретом лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, выложенного кленовыми листьями и другими. В 2018 году художник умер при странных обстоятельствах. Когда Губку Боба закрасили дорожные службы, другой уличный художник — Алексей Илькаев (Sad face) восстановил его в память о Жуневе.

Губка Боб — яркое пятно в серой весенней Перми

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В центре Перми демонтировали электрощиток, на который был нанесен известный стрит-арт уличного художника Александра Жунева — мультперсонаж Губка Боб. Его переместят в музей. Об этом сообщили в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «На перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда в рамках модернизации светофорных объектов проходит демонтаж шкафа дорожного контроллера с изображением Губки Боба. Но беспокоиться не нужно, Губка Боб продолжить „жить“, но не на улице, а в Музее современного искусства „PERMM“», — сообщили в паблике. Персонажа мультфильма создал пермский стрит-арт художник Александр Жунев. Он известен также работами «Распятый Гагарин», портретом лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, выложенного кленовыми листьями и другими. В 2018 году художник умер при странных обстоятельствах. Когда Губку Боба закрасили дорожные службы, другой уличный художник — Алексей Илькаев (Sad face) восстановил его в память о Жуневе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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