В Перми снесли дом с портретом Шевчука и работой Тимофея Ради. ФОТО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 21:29
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На здании было сразу два арт-объекта, любимых пермякамиЮрий Шевчук, Facebook

В Перми снесли здание с двумя значимыми для города арт-объектами. На здании с одной стороны был огромный портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, выложенный кленовыми листьями, а на другой стене была ироничная надпись: «Ваше мнение очень важно для вас». Авторство надписи приписывают целой команде, которую возглавлял известный житель Екатеринбурга, уличный художник Тимофей Радя.

О сносе дома сообщили подписчики «Пермь активная» во «ВКонтакте». Речь идет о доме, который стоит в сквере им. Пушкина напротив памятника поэту. Авторы поста уточнили, что на месте снесенного здания планируют построить гостиницу.

Ранее портрет так понравился Шевчуку, что он выложил его на своей странице в Facebook. А после концерта ДДТ в Перми Шевчук встретился с автором работы, уличным художником Александром Жуневым и взял у него автограф. Жунев также известен скандальным граффити с «Распятым Гагариным».

На месте известного здания появится гостиница
Группа «Пермь активная» во «ВКонтакте»

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