В Перми снесли здание с двумя значимыми для города арт-объектами. На здании с одной стороны был огромный портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, выложенный кленовыми листьями, а на другой стене была ироничная надпись: «Ваше мнение очень важно для вас». Авторство надписи приписывают целой команде, которую возглавлял известный житель Екатеринбурга, уличный художник Тимофей Радя.
О сносе дома сообщили подписчики «Пермь активная» во «ВКонтакте». Речь идет о доме, который стоит в сквере им. Пушкина напротив памятника поэту. Авторы поста уточнили, что на месте снесенного здания планируют построить гостиницу.
Ранее портрет так понравился Шевчуку, что он выложил его на своей странице в Facebook. А после концерта ДДТ в Перми Шевчук встретился с автором работы, уличным художником Александром Жуневым и взял у него автограф. Жунев также известен скандальным граффити с «Распятым Гагариным».