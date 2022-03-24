Власти ЯНАО закупают путевки в санатории для отставных судей

Судей отправят в санатории Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление судебного департамента ЯНАО закупает путевки в санатории для судей в отставке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Путевки на санаторно-курортное лечение для судей в отставке. Заказчик: Управление судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документах.

Начальная цена контракта составляет 1 298 600 рублей, выделенных из федерального бюджета. Всего власти закупают 14 путевок на двухнедельное лечение в санаториях Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО закупают почтовые марки. На 200 тысяч марок они потратят более двух миллионов бюджетных денег.