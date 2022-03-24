Власти ЯНАО закупают путевки в санатории для отставных судей

Управление судебного департамента ЯНАО закупает путевки в санатории для судей в отставке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Путевки на санаторно-курортное лечение для судей в отставке. Заказчик: Управление судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документах.
Начальная цена контракта составляет 1 298 600 рублей, выделенных из федерального бюджета. Всего власти закупают 14 путевок на двухнедельное лечение в санаториях Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки.
Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО закупают почтовые марки. На 200 тысяч марок они потратят более двух миллионов бюджетных денег.
Управление судебного департамента ЯНАО закупает путевки в санатории для судей в отставке. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Путевки на санаторно-курортное лечение для судей в отставке. Заказчик: Управление судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документах. Начальная цена контракта составляет 1 298 600 рублей, выделенных из федерального бюджета. Всего власти закупают 14 путевок на двухнедельное лечение в санаториях Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки. Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО закупают почтовые марки. На 200 тысяч марок они потратят более двух миллионов бюджетных денег.