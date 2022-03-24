24 марта 2022
23 марта 2022

Власти ЯНАО закупают путевки в санатории для отставных судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
Судей отправят в санатории Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки. Фото:

Управление судебного департамента ЯНАО закупает путевки в санатории для судей в отставке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Путевки на санаторно-курортное лечение для судей в отставке. Заказчик: Управление судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документах.

Начальная цена контракта составляет 1 298 600 рублей, выделенных из федерального бюджета. Всего власти закупают 14 путевок на двухнедельное лечение в санаториях Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО закупают почтовые марки. На 200 тысяч марок они потратят более двух миллионов бюджетных денег.

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Управление судебного департамента ЯНАО закупает путевки в санатории для судей в отставке. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Путевки на санаторно-курортное лечение для судей в отставке. Заказчик: Управление судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документах. Начальная цена контракта составляет 1 298 600 рублей, выделенных из федерального бюджета. Всего власти закупают 14 путевок на двухнедельное лечение в санаториях Кисловодска, Тюмени, Геленджика, Сочи и Ессентуки. Ранее URA.RU сообщало, что приставы ЯНАО закупают почтовые марки. На 200 тысяч марок они потратят более двух миллионов бюджетных денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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