Макрон запретил банкам финансировать мегапроект в ЯНАО

02 декабря 2021 в 17:37 Размер текста - 17 +

Макрон, заботясь о сохранении климата, запретил банкам вкладывать деньги в мегапроект ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладывать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО. Как сообщает французское издание La Tribune, причиной стала забота о сохранении климата. «Франция уже заявила о своем нежелании поддерживать этот проект. Она не будет ждать, пока будут приняты законы, защищающие биологическое разнообразие в Арктическом регионе от результатов экономических проектов, осуществляемых компаниями», — приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона издание. Проект «Арктик СПГ — 2» получил многомиллиардное финансирование от других кредитных организаций, половину из которых составляют российские банки. Помимо этого, по словам издания, долю в проекте имеет французская нефтегазовая компания TotalEnergies. «TotalEnergies обладает долей в проекте в размере 11,6%, а также ему принадлежат 19,4% в капитале „НОВАТЭК“. Его общая доля в проекте составляет 21,6%», — добавляет издание. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте, остальные 40 поделены между французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC и японской Japan Arctic LNG B.V. По проекту «Арктик СПГ-2», должны быть построены заводы по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладывать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО. Как сообщает французское издание La Tribune, причиной стала забота о сохранении климата. «Франция уже заявила о своем нежелании поддерживать этот проект. Она не будет ждать, пока будут приняты законы, защищающие биологическое разнообразие в Арктическом регионе от результатов экономических проектов, осуществляемых компаниями», — приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона издание. Проект «Арктик СПГ — 2» получил многомиллиардное финансирование от других кредитных организаций, половину из которых составляют российские банки. Помимо этого, по словам издания, долю в проекте имеет французская нефтегазовая компания TotalEnergies. «TotalEnergies обладает долей в проекте в размере 11,6%, а также ему принадлежат 19,4% в капитале „НОВАТЭК“. Его общая доля в проекте составляет 21,6%», — добавляет издание. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте, остальные 40 поделены между французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC и японской Japan Arctic LNG B.V. По проекту «Арктик СПГ-2», должны быть построены заводы по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год.