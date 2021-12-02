Макрон запретил банкам финансировать мегапроект в ЯНАО

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Макрон, заботясь о сохранении климата, запретил банкам вкладывать деньги в мегапроект ЯНАО Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладывать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО. Как сообщает французское издание La Tribune, причиной стала забота о сохранении климата.

«Франция уже заявила о своем нежелании поддерживать этот проект. Она не будет ждать, пока будут приняты законы, защищающие биологическое разнообразие в Арктическом регионе от результатов экономических проектов, осуществляемых компаниями», — приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона издание.

Проект «Арктик СПГ — 2» получил многомиллиардное финансирование от других кредитных организаций, половину из которых составляют российские банки. Помимо этого, по словам издания, долю в проекте имеет французская нефтегазовая компания TotalEnergies.

«TotalEnergies обладает долей в проекте в размере 11,6%, а также ему принадлежат 19,4% в капитале „НОВАТЭК“. Его общая доля в проекте составляет 21,6%», — добавляет издание.

«НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте, остальные 40 поделены между французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC и японской Japan Arctic LNG B.V. По проекту «Арктик СПГ-2», должны быть построены заводы по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год.

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Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладывать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО. Как сообщает французское издание La Tribune, причиной стала забота о сохранении климата. «Франция уже заявила о своем нежелании поддерживать этот проект. Она не будет ждать, пока будут приняты законы, защищающие биологическое разнообразие в Арктическом регионе от результатов экономических проектов, осуществляемых компаниями», — приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона издание. Проект «Арктик СПГ — 2» получил многомиллиардное финансирование от других кредитных организаций, половину из которых составляют российские банки. Помимо этого, по словам издания, долю в проекте имеет французская нефтегазовая компания TotalEnergies. «TotalEnergies обладает долей в проекте в размере 11,6%, а также ему принадлежат 19,4% в капитале „НОВАТЭК“. Его общая доля в проекте составляет 21,6%», — добавляет издание. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте, остальные 40 поделены между французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC и японской Japan Arctic LNG B.V. По проекту «Арктик СПГ-2», должны быть построены заводы по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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