24 марта 2022

Тюменским силовикам и их родным хотят дать новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Силовики, ставшие инвалидами на службе, смогут не платить за проезд Фото:

Сотрудникам прокуратуры и следственного комитета в Тюменской области хотят дать льготу — бесплатный проезд, а автобусах, поездах и самолетах. Проект постановления правительства региона с таким предложением вынесен на общественное обсуждение. Условием для получения компенсации будет инвалидность, полученная на службе.

«В приложение к постановлению «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном транспорте» внести следующие изменения. Подпункты дополнить словами «прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в проекте постановления правительства области.

Документ размещен на региональном портале для обсуждения проектов нормативных актов. В случае принятия изменений, сотрудники прокуратуры и СК, ставшие инвалидами во время исполнения служебных обязанностей, получат право на льготный проезд, с полным его возмещением.

Кроме того, такое же право дадут родителям сотрудников этих ведомств, если силовики погибнут на службе или в плену. Аналогичная мера будет введена в отношении их супругов, если муж или жена не вступили в повторный брак.

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Сотрудникам прокуратуры и следственного комитета в Тюменской области хотят дать льготу — бесплатный проезд, а автобусах, поездах и самолетах. Проект постановления правительства региона с таким предложением вынесен на общественное обсуждение. Условием для получения компенсации будет инвалидность, полученная на службе. «В приложение к постановлению «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном транспорте» внести следующие изменения. Подпункты дополнить словами «прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в проекте постановления правительства области. Документ размещен на региональном портале для обсуждения проектов нормативных актов. В случае принятия изменений, сотрудники прокуратуры и СК, ставшие инвалидами во время исполнения служебных обязанностей, получат право на льготный проезд, с полным его возмещением. Кроме того, такое же право дадут родителям сотрудников этих ведомств, если силовики погибнут на службе или в плену. Аналогичная мера будет введена в отношении их супругов, если муж или жена не вступили в повторный брак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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