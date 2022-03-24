Тюменским силовикам и их родным хотят дать новую льготу

Силовики, ставшие инвалидами на службе, смогут не платить за проезд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудникам прокуратуры и следственного комитета в Тюменской области хотят дать льготу — бесплатный проезд, а автобусах, поездах и самолетах. Проект постановления правительства региона с таким предложением вынесен на общественное обсуждение. Условием для получения компенсации будет инвалидность, полученная на службе.

«В приложение к постановлению «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном транспорте» внести следующие изменения. Подпункты дополнить словами «прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в проекте постановления правительства области.

Документ размещен на региональном портале для обсуждения проектов нормативных актов. В случае принятия изменений, сотрудники прокуратуры и СК, ставшие инвалидами во время исполнения служебных обязанностей, получат право на льготный проезд, с полным его возмещением.

Кроме того, такое же право дадут родителям сотрудников этих ведомств, если силовики погибнут на службе или в плену. Аналогичная мера будет введена в отношении их супругов, если муж или жена не вступили в повторный брак.

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