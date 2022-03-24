Остатки стены не могли убрать с 2017 года, когда снесли само здание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана снесли остатки стены исторической застройки города. Она оставалась после сноса аварийного здания по улице Куйбышева, разобранного несколько лет назад. В пресс-службе мэрии Кургана заявили URA.RU, что сооружение не являлось объектом культурного наследия, его снесли по просьбе горожан.

«Часть стены, о которой идет речь, не является объектом культурного наследия. Она осталась после сноса аварийного здания по улице Куйбышева, 42. Формально часть ограждения снесенного жилого дома расположена за пределами границ его земельного участка, и не могла быть снесена в рамках ранее заключенного контракта. В связи с обращениями граждан по сносу данной стены между МКУ „Управление капитального строительства“ и ООО „Кристалл“ был заключен отдельный договор», — объяснили в мэрии.

Вопрос о кирпичной стене курганцы задавали на сайте «Обратись» в начале февраля. В мэрии им ответили, что чиновники прорабатывают возможность сноса сооружения.

По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», снесенное двухэтажное здание по улице Куйбышева было построено в начале XX века. Оно принадлежало аптекарю, бывшему польскому дворянину Каликсте Земянскому. В 1921 году его арестовали и расстреляли, а аптека и другие владения перешли в собственность горкомхоза. В декабре 2017 года в рамках программы расселения аварийного жилья здание снесли. Здание аптеки, которое располагалось рядом, признано памятником архитектуры. Его неоднократно выставляли на торги, но желающих выкупить старинную аптеку пока не нашли.

Остатки стены окончательно снесли в конце марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Само здание снесли в 2017 году Фото: сайт «Культурное наследие города Кургана»

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