Здание аптеки Земянского пытаются продать уже в шестой раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского», расположенный в Кургане на улице Куйбышева, выставлен на торги в шестой раз. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Действующим собственником здания является АО «Курганфармация» — сеть аптек, принадлежащая областным властям.

«Объект недвижимого имущества площадью 247,3 кв. м., расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 40. Организатор торгов: АО „Курганфармация“. Цена: 11 502 800 рублей», — указано в объявлении.

Выставленное на торги здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно продается вместе с земельным участком площадью 817 кв. м. Аукцион назначен на 11 апреля. В 2021 году это здание пытались продать пять раз. Тогда начальная цена торгов составляла 12 454 500 рублей, но покупателей не нашлось.

Ранее власти также неоднократно пытались продать 49% акций АО «Курганфармация», но желающих их приобрести не было. В 2022 году департамент имущественных и земельных отношений планирует вновь выставить акции госпредприятия на торги.

По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», здание аптеки построено в конце XIX века. Оно принадлежало бывшему польскому ссыльному дворянину Каликсте Сигизмундовичу Земянскому. В конце 2017 года в Кургане сносили соседнее здание по улице Куйбышева, 42. Вместе с ним случайно уничтожили уникальные ворота, которые были частью памятника архитектуры, выставленного на продажу.

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