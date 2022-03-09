Памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского», расположенный в Кургане на улице Куйбышева, выставлен на торги в шестой раз. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Действующим собственником здания является АО «Курганфармация» — сеть аптек, принадлежащая областным властям.
«Объект недвижимого имущества площадью 247,3 кв. м., расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 40. Организатор торгов: АО „Курганфармация“. Цена: 11 502 800 рублей», — указано в объявлении.
Выставленное на торги здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно продается вместе с земельным участком площадью 817 кв. м. Аукцион назначен на 11 апреля. В 2021 году это здание пытались продать пять раз. Тогда начальная цена торгов составляла 12 454 500 рублей, но покупателей не нашлось.
По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», здание аптеки построено в конце XIX века. Оно принадлежало бывшему польскому ссыльному дворянину Каликсте Сигизмундовичу Земянскому. В конце 2017 года в Кургане сносили соседнее здание по улице Куйбышева, 42. Вместе с ним случайно уничтожили уникальные ворота, которые были частью памятника архитектуры, выставленного на продажу.
Памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского», расположенный в Кургане на улице Куйбышева, выставлен на торги в шестой раз. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Действующим собственником здания является АО «Курганфармация» — сеть аптек, принадлежащая областным властям. «Объект недвижимого имущества площадью 247,3 кв. м., расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 40. Организатор торгов: АО „Курганфармация“. Цена: 11 502 800 рублей», — указано в объявлении. Выставленное на торги здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно продается вместе с земельным участком площадью 817 кв. м. Аукцион назначен на 11 апреля. В 2021 году это здание пытались продать пять раз. Тогда начальная цена торгов составляла 12 454 500 рублей, но покупателей не нашлось. Ранее власти также неоднократно пытались продать 49% акций АО «Курганфармация», но желающих их приобрести не было. В 2022 году департамент имущественных и земельных отношений планирует вновь выставить акции госпредприятия на торги. По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», здание аптеки построено в конце XIX века. Оно принадлежало бывшему польскому ссыльному дворянину Каликсте Сигизмундовичу Земянскому. В конце 2017 года в Кургане сносили соседнее здание по улице Куйбышева, 42. Вместе с ним случайно уничтожили уникальные ворота, которые были частью памятника архитектуры, выставленного на продажу.