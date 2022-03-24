24 марта 2022

Тюменские власти решили продать скандальный завод за полцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, скидки, sela
За 69 млн рублей производство покупать никто не захотел, власти решили сделать скидку Фото:

Стоимость приватизации перерабатывающего завода «Биотэкс-групп» (Ишим), принадлежащих Тюменской области, решено снизить на 50%, так как его покупкой никто не заинтересовался. Соответствующий приказ выпустил департамент имущественных отношений региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Цену установили на уровне 34,5 млн рублей.

«В связи с несостоявшейся продажей госимущества, внести изменения в условия приватизации ООО „Биотэкс-групп“. Установить минимальную цену равную 50% от начальной цены несостоявшегося аукциона, то есть 34,5 млн рублей», — говорится в приказе депимущества Тюменской области.

100% активов производства «Биотэкс-групп» принадлежит Тюменской области. Их номинальная цена — 82,7 млн рублей. Однако в процессе аукционов по приватизации стоимость постепенно снижалась. На последних торгах она составляла 69 млн рублей, но продажа не произошла.

Как ранее сообщало URA.RU, завод занимается переработкой мяса и субпродуктов в муку и гранулы. На запах от производства не единожды жаловались жители Ишима, называя аромат «трупным».

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Стоимость приватизации перерабатывающего завода «Биотэкс-групп» (Ишим), принадлежащих Тюменской области, решено снизить на 50%, так как его покупкой никто не заинтересовался. Соответствующий приказ выпустил департамент имущественных отношений региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Цену установили на уровне 34,5 млн рублей. «В связи с несостоявшейся продажей госимущества, внести изменения в условия приватизации ООО „Биотэкс-групп“. Установить минимальную цену равную 50% от начальной цены несостоявшегося аукциона, то есть 34,5 млн рублей», — говорится в приказе депимущества Тюменской области. 100% активов производства «Биотэкс-групп» принадлежит Тюменской области. Их номинальная цена — 82,7 млн рублей. Однако в процессе аукционов по приватизации стоимость постепенно снижалась. На последних торгах она составляла 69 млн рублей, но продажа не произошла. Как ранее сообщало URA.RU, завод занимается переработкой мяса и субпродуктов в муку и гранулы. На запах от производства не единожды жаловались жители Ишима, называя аромат «трупным».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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