Минобороны: ВСУ воюют из-за страха перед неонацистами

25 марта 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Представители неонацистов есть во всех войсковых звеньях Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины воюют против российской армии в ходе спецоперации из-за страха перед неонацистами. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. «Способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Представители которых внедрены во все войсковые звенья», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация. Причиной стал геноцид населения Донбасса и издевательства со стороны Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия пошла на вынужденные меры, потому что Киев саботировал Минские соглашения, также была угроза расширения НАТО и разработки там ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на Украине огромное количество неонацистов, которые начали убивать людей на юго-востоке страны, пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что украинские националисты готовы жертвовать мирным населением для своих целей, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины воюют против российской армии в ходе спецоперации из-за страха перед неонацистами. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. «Способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Представители которых внедрены во все войсковые звенья», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация. Причиной стал геноцид населения Донбасса и издевательства со стороны Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия пошла на вынужденные меры, потому что Киев саботировал Минские соглашения, также была угроза расширения НАТО и разработки там ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на Украине огромное количество неонацистов, которые начали убивать людей на юго-востоке страны, пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что украинские националисты готовы жертвовать мирным населением для своих целей, передает телеканал 360.