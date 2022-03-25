Минобороны: ВСУ воюют из-за страха перед неонацистами

Вооруженные силы Украины воюют против российской армии в ходе спецоперации из-за страха перед неонацистами. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ.
«Способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Представители которых внедрены во все войсковые звенья», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.
Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация. Причиной стал геноцид населения Донбасса и издевательства со стороны Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия пошла на вынужденные меры, потому что Киев саботировал Минские соглашения, также была угроза расширения НАТО и разработки там ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на Украине огромное количество неонацистов, которые начали убивать людей на юго-востоке страны, пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что украинские националисты готовы жертвовать мирным населением для своих целей, передает телеканал 360.
Вооруженные силы Украины воюют против российской армии в ходе спецоперации из-за страха перед неонацистами. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ. «Способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Представители которых внедрены во все войсковые звенья», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация. Причиной стал геноцид населения Донбасса и издевательства со стороны Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия пошла на вынужденные меры, потому что Киев саботировал Минские соглашения, также была угроза расширения НАТО и разработки там ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на Украине огромное количество неонацистов, которые начали убивать людей на юго-востоке страны, пишет RT. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что украинские националисты готовы жертвовать мирным населением для своих целей, передает телеканал 360.