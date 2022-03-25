Части российских студентов предложили дать отсрочку от армии

25 марта 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Минцифры предложили дать отсрочку от армии студентом направления IT, обучающимся заочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме. «По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости». Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет. Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Минцифры назвало условия для получения отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме. «По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости». Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет. Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Минцифры назвало условия для получения отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».