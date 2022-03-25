25 марта 2022

Части российских студентов предложили дать отсрочку от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минцифры предложили дать отсрочку от армии студентом направления IT, обучающимся заочно Фото:

В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме.

«По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет.

Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Минцифры назвало условия для получения отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».

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В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме. «По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости». Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет. Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Минцифры назвало условия для получения отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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