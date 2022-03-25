Основной поставщик бананов в РФ расторгнет контракт из-за санкций

26 марта 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Фермеры из Эквадора не смогут поставлять бананы в Россию из-за обрушившихся на страну санкций. Об этом рассказали местные фермеры. «Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель. Наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса», — цитирует газета Wall Street Journal слова главы парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи. Другой фермер по имени Сегундо Солано рассказал, что после объявления о санкциях он оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов. Мужчина разместил рядом с фруктами таблички «отдаю». Кроме того, о невозможности экспортировать свою продукцию в Россию рассказали эквадорские поставщики говядины. Также с этой проблей столкнулись поставщики цветов. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фермеры из Эквадора не смогут поставлять бананы в Россию из-за обрушившихся на страну санкций. Об этом рассказали местные фермеры. «Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель. Наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса», — цитирует газета Wall Street Journal слова главы парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи. Другой фермер по имени Сегундо Солано рассказал, что после объявления о санкциях он оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов. Мужчина разместил рядом с фруктами таблички «отдаю». Кроме того, о невозможности экспортировать свою продукцию в Россию рассказали эквадорские поставщики говядины. Также с этой проблей столкнулись поставщики цветов. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.