Медведев пригрозил Западу из-за санкций

Медведев заявил, что Россия ответит симметрично Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу зеркальными мерами из-за отказа от общих основ рыночной экономики. По его словам, реакция России может быть эффективной, так как она более независима, чем в 2014 году.

Санкции Запада против России являются покушением на экономические ценности во всем мире. «Это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости» и RT.

Он добавил, что западные страны покушаются на частную собственность — арестовывают активы финансовых учреждений и Центробанка, и планируют национализировать эти активы. Таким образом, они ведут экономическую войну против России без правил, что разрушит весь мировой экономический уклад.

По словам Медведева, благодаря санкциям Запада, введенным еще в 2014 году, Россия стала более независимой в сфере сельского хозяйства. «Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне», — добавил Медведев.

Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти Франции заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Западные лидеры отмечали, что хотят нанести удар не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что санкции Запада имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими средствами.

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