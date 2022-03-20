Франция заморозила активы Центробанка РФ

20 марта 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Власти Франции заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Кроме того, под заморозку попали счета и недвижимость частных лиц, в отношении которых западные страны уже ввели санкции. «Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда долларов. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллиардов долларов», — приводит слова Брюно ле Мэра ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL. По словам министра, стоимость замороженной недвижимости составила полмиллиарда евро. Она принадлежала примерно 30 россиянам. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Так, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка РФ. Кроме того, совместно с США, Великобританией и Канадой он договорился заморозить активы Центробанка России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России, по социальной и гуманитарной сферам. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны».