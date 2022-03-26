Шойгу рассказал об индексации зарплат и пенсий военных

Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ проиндексирует зарплату и пенсии военным в соответствии с обязательствами. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства.

«С учетом проведения специальной операции хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом, с учетом принятых решений по индексациям. Это касается и индексации денежного довольствия, и оплаты гражданского персонала, и военных пенсионеров», — приводит сайт Минобороны слова Шойгу.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирному населению.