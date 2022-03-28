Дерматолог: когда стиральный порошок способен навредить коже

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Беженцы Шмаково Курганская область, сушка белья, стирка
Человек может навредить коже при ручной стирке Фото:

Стиральный порошок может навредить коже человека при ручной стирке, когда на руках имеются повреждения в виде обострения экземы и другие воспалительные поражения. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова.

«Порошок может навредить коже человека только если при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи, хронические воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — сказала Зоя Константинова.

По словам дерматолога, многое также зависит и от качества самого стирального порошка. «Очень редко проявляются какие-то реакции на коже после стирки. Если, конечно, порошок не совсем уж ужасный. Это могут быть покраснения в виде аллергического дерматита, но это очень редко», — заключила собеседница агентства.

Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила URA.RU, что после зимы кожа человека пересушена и не может защитить организм от аллергенов и токсинов, что приводит к аллергическим дерматитам. Если человек не начнет ничего предпринимать для борьбы с дерматитом, то его ждут неприятные последствия.

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Стиральный порошок может навредить коже человека при ручной стирке, когда на руках имеются повреждения в виде обострения экземы и другие воспалительные поражения. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова. «Порошок может навредить коже человека только если при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи, хронические воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — сказала Зоя Константинова. По словам дерматолога, многое также зависит и от качества самого стирального порошка. «Очень редко проявляются какие-то реакции на коже после стирки. Если, конечно, порошок не совсем уж ужасный. Это могут быть покраснения в виде аллергического дерматита, но это очень редко», — заключила собеседница агентства. Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила URA.RU, что после зимы кожа человека пересушена и не может защитить организм от аллергенов и токсинов, что приводит к аллергическим дерматитам. Если человек не начнет ничего предпринимать для борьбы с дерматитом, то его ждут неприятные последствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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