Турция обсудила с РФ и Украиной найденную в Босфоре мину

В Босфорском проливе найдена устаревшая мина, из-за которой остановили движение судов Фото: Илья Московец © URA.RU

Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом по поводу обнаруженной в Босфорском проливе мины. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В субботу турецкая газета Star сообщила, что у входа в пролив Босфор зафиксировано движение объекта, похожего на мину. Позже Минобороны Турции подтвердило информацию. По данным ведомства, в проливе была найдена устаревшая мина. На время пролив был закрыт для движения судов.

«Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», — приводит РИА «Новости» заявление турецкого министра.

ФСБ России ранее сообщала, что Вооруженные силы Украины установили около 420 подводных мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска, пишет «Федеральное агентство новостей». После заявления российской спецслужбы в ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины. Также власти страны ввели запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Основная цель — демилитаризация и денацификация республики, а также защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

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