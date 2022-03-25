Минобороны подвело итоги месяца спецоперации на Украине. РФ уничтожила ВМС и заблокировала Киев

25 марта 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

25 марта на брифинге Минобороны отчиталось за первый месяц спецоперации. По информации ведомства, российская армия уничтожила военно-морские силы Украины (ВМС). Все украинские системы противовоздушной обороны тоже выведены из строя. URA.RU собрало главную информацию по итогам мероприятия. О начале спецоперации РФ на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства объяснил, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. Перед началом спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. Во время проведения спецоперации стало известно, что кроме этого на Украине уже велись работы по созданию биологического оружия. Вскоре выяснилось, что к финансированию украинских биолабораторий причастен сын президента США Джозефа Байдена — Хантер.