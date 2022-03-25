25 марта на брифинге Минобороны отчиталось за первый месяц спецоперации. По информации ведомства, российская армия уничтожила военно-морские силы Украины (ВМС). Все украинские системы противовоздушной обороны тоже выведены из строя. URA.RU собрало главную информацию по итогам мероприятия.
- В Минобороны РФ отметили, что первый этап спецоперации России на Украине завершился. По его итогам, сильно снижен боевой потенциал ВСУ, кроме того, российские солдаты теперь смогут сосредоточиться на освобождении Донбасса;
- Российские войска завершат проведение специальной операции на Украине после того, как все задачи будут выполнены. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев;
- ВС РФ удалось заблокировать Киев, Харьков и Николаев. Были заблокированы также украинский Чернигов и Сумы;
- Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий. Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР. Второй — провести демилитаризацию и денацификации по всей стране;
- Однако глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сделал заявление о том, что украинская сторона затягивает процесс переговоров с Россией по основным политическим вопросам. По словам Мединского, это не вызывает оптимизма.
О начале спецоперации РФ на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства объяснил, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. Перед началом спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. Во время проведения спецоперации стало известно, что кроме этого на Украине уже велись работы по созданию биологического оружия. Вскоре выяснилось, что к финансированию украинских биолабораторий причастен сын президента США Джозефа Байдена — Хантер.
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