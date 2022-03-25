Губернатор ХМАО Наталья Комарова созвала всех мэров на разговор из-за санкций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с заместителями провела совещание с югорскими мэрами, на котором обсуждалось социально-экономическое развитие региона на фоне введения западных санкций. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько участников встречи.

«Губернатор [Югры Наталья Комарова] дала установку всем главам, что секвестра бюджетов не ожидается. Все принятые программы должны быть реализованы в полном объеме. Затем каждый из заместителей губернатора дал отчет по своему направлению. Кому-то из коллег удалось решить конкретные вопросы по своим муниципалитетам непосредственно по ходу встречи», — сообщил один из градоначальников.

Другой собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО отметил, что на совещании мэрам была дана рекомендацию определиться с приоритетными стройками. «Во время кризисов всегда говорится о том, что важно завершать те объекты, которые уже начаты, чтобы они не превращались в долгострои. Кроме того, округ пообещал взять на себя полномочия по покупке квартир для детей-сирот. Проблема сложная для многих муниципалитетов. Многие застройщики отказывались продавать жилье по ценам, которые установила региональная служба по тарифам. А ответственность за неисполнение лежала на главах. Теперь округ берет на себя эту функцию и будет передавать в местные администрации уже готовое жилье», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

URA.RU ранее сообщало, что окружные власти подготовили план по борьбе с западными санкциями. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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