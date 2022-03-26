Покинувшая РФ Вера Брежнева пообещала скидки на свои концерты

26 марта 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Вера Брежнева готова прилететь в Россию ради концертов, заявил ее директор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Покинувшая РФ певица Вера Брежнева готова выступать на вечеринках в России. Как заявил ее директор Сергей Сметанин, гонорар артистки и ее команды составляет 50 тысяч евро, но сейчас она готова сделать скидку. «У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами. <…> По гонорару я могу сейчас срезаться. Обычно наш гонорар, за который мы работали, это 50 тысяч евро, но сейчас мы можем сделать 40 на руки», — поделился с Пятым каналом директор Брежневой Сергей Сметанин. Он уточнил, что выступление певицы на закрытой вечеринки может быть сокращено. А заявленную сумму в евро можно перевести в рубли с учетом текущего курса. По данным Пятого канала, сейчас все члены команды Брежневой находятся в разных странах. Сама певица уехала в Италию. Ранее была информация, что Брежнева улетела в Польшу работать волонтером. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины страну покинули многие отечественные и украинские звезды. В Кремле на это ответили, что Россия богата на таланты и отъезд одной из звезд не нужно драматизировать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Покинувшая РФ певица Вера Брежнева готова выступать на вечеринках в России. Как заявил ее директор Сергей Сметанин, гонорар артистки и ее команды составляет 50 тысяч евро, но сейчас она готова сделать скидку. «У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами. <…> По гонорару я могу сейчас срезаться. Обычно наш гонорар, за который мы работали, это 50 тысяч евро, но сейчас мы можем сделать 40 на руки», — поделился с Пятым каналом директор Брежневой Сергей Сметанин. Он уточнил, что выступление певицы на закрытой вечеринки может быть сокращено. А заявленную сумму в евро можно перевести в рубли с учетом текущего курса. По данным Пятого канала, сейчас все члены команды Брежневой находятся в разных странах. Сама певица уехала в Италию. Ранее была информация, что Брежнева улетела в Польшу работать волонтером. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины страну покинули многие отечественные и украинские звезды. В Кремле на это ответили, что Россия богата на таланты и отъезд одной из звезд не нужно драматизировать.